SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst

«På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endret seg fullstendig», skriver SSB i sin gjennomgang av de ferske konjunkturtendensene for Norge og utlandet.

I løpet av to uker etter at de hardeste koronatiltakene ble innført i mars, fikk Fastlands-Norge en større nedgang i BNP enn under et helt kvartal med finanskrise i 2008, viser rapporten.

I mars alene anslås fallet i BNP i Fastlands-Norge til 14 prosent. Fra februar til mars var fallet på 6,4 prosent.

– Krisen treffer på tre ulike fronter som hver og én ville være nok til å lage en krise i seg selv: Virksomheter stenges ned som følge av tiltakene, i tillegg har man harde tiltak i utlandet som rammer etterspørselen hos dem som konkurrerer internasjonalt. Det tredje er oljeprisen som faller dramatisk. Når alle disse tre faktorene er i spill samtidig, får vi en dyp og langvarig krise, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til NTB.

Vil vare

SSB tror lavkonjunkturen som nå plutselig har rammet oss, vil vedvare i flere år framover. Selv også om smittevernstiltakene snart løses opp.

– Vi har forutsatt at de mest inngripende smittevernstiltakene vil løses opp i løpet av andre kvartal. Men det kan hende at det blir behov for lengre tiltak, og da kan nedgangen bli dypere, sier von Rasch.

Folk flest vil trolig kunne merke krisen gjennom lavere lønn, økt arbeidsledighet, men også lave boliglånsrenter.

Coronapandemien og oppfordringen fra helsemyndighetene om å holde seg hjemme setter et spesielt og stille preg på byen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi har hatt kriser før hvor ledigheten har holdt seg høy lenge. Vi antar at den kommer opp i i overkant av 6 prosent i 2020, og deretter vil falle litt. Men ikke lavere enn 5 prosent i 2023, sier von Rasch.

Vi må tilbake til bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet for å finne et like høyt og vedvarende nivå på arbeidsledigheten.

Lav lønn, høy rente

SSB tror for øvrig at lønnsveksten blir rekordlav i årene framover.

– Den nominelle lønnsveksten ventes å bli 2 prosent i 2020 og 1,6 prosent i 2021. Dette innebærer at reallønnen reduseres i 2021, heter det.

Beregningene viser at boligprisene trolig vil falle gjennom store deler av 2020 før de tar seg langsomt opp igjen. Rentenivået vil trolig holde seg lavt lenge.

– Vi tror renten vil holde seg på dagens nivå i flere år framover og har beregnet at utlånsrenten kan ligge på 2,5 prosent i 2023, sier von Rasch.

Historisk unikt

SSB-forsker Pål Sletten påpeker at det som skjer nå, med at man stenger ned hele land for å unngå sykdom, aldri har blitt gjort tidligere. Det er noe helt nytt.

– Nedgangen er mye sterkere enn noe vi har sett tidligere. Våre tall går tilbake til 1970, men det er sannsynligvis den største nedgangen siden andre verdenskrig, sier han til NTB.

I løpet av første kvartal falt BNP med 1,9 prosent, noe som er mer enn under finanskrisen i 2008.

– Men det er egentlig ikke noen god sammenligning. Under finanskrisen kom nedgangen i løpet av et helt kvartal, men nå har hele nedgangen for kvartalet kommet i løpet av de to siste ukene av mars. Det er mye mer dramatisk, sier han.

Mer ekstremt enn naturkatastrofer



– Er dette den største økonomiske nedgangen etter at Norge ble et industriland på midten av 1800-tallet?

– Det er ikke mulig å svare helt presist, og det er et spørsmål for økonomiske historikere. Men det kan godt være tilfelle. Jeg kjenner ikke noen eksempler på at land har satt økonomien på pause i et slikt omfang som det vi ser nå. Selv under kriger og naturkatastrofer fortsetter mye økonomisk aktivitet, og nedgangen kommer mer gradvis.