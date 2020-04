Boeing starter opp produksjonen igjen

Meldingen om gjenåpningen denne uken kommer på et tidspunkt der det ser mørkt ut for den amerikanske økonomien med både børsfall og oljeprisfall.

Trump har flere ganger gjentatt sitt budskap om å gjenåpne økonomien, til tross for at flere mener for få blir testet for covid-19 og at det dermed er for tidlig.

Presidenten har egget opp de som protesterer mot nedstengningen og uttalt seg kritisk om demokratiske stater hvor guvernørene har tatt til orde for mer omfattende testing før økonomien gjenåpnes.