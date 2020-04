Listhaug: – Noen vil bli skuffet over ordningen

– Vi vet at noen bedrifter, eksempelvis de som er sesongavhengige, ikke kommer godt nok ut. De må fanges opp enda bedre enn det man har greid her, sa Listhaug da kompensasjonsordningen for bedriftene ble lagt fram på Stortinget tirsdag.

– Derfor er det viktig at det gjøres justeringer underveis. Men det viktigste nå var å ikke forsinke oppstarten av ordningen og utbetalingen av pengene, sier Frps finanspolitiske talsperson.

Hun advarer også mot at useriøse og til dels kriminelle aktører kan tenkes å ville misbruke ordningen, og mener både A-krimsentrene og Økokrim må styrkes. Tirsdag vil Frp stille et eget forslag i Stortinget om dette.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre misbruk av skattebetalerens penger, sier Listhaug, som støtter forslaget om å oppheve taushetsplikten for bedrifter som mottar støtte.

Fakta om kontantstøtten til bedrifter * Kompensasjonsordningen skal dekke uunngåelige faste kostnader for koronarammede bedrifter. Vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. * Ordningen anslås å koste rundt 20 milliarder kroner i måneden. * Foretak som staten har pålagt å stenge, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. * Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel. * Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. For konserner vil det settes en høyere maksgrense forutsatt at dette godkjennes av ESA. * Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, el- og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde), samt foretak som er uten aktivitet eller under konkursbehandling. * Regjeringen bes vurdere egne ordninger for: – foretak som har store sesongvariasjoner i inntekten – mediene – foretak som faller utenfor ordningen, som attføringsbedrifter og butikker uten momsplikt, men som likevel har betydelig inntektsfall. * Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. * Det skal sikres åpenhet rundt hvilke bedrifter som får støtte.

Hun er også fornøyd med at Stortinget gir regjeringen marsjordre om å komme raskt tilbake med forslag til å stimulere investeringene i olje- og gassnæringen. Dette skal skje før revidert nasjonalbudsjett.

– Det kan redde tusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassindustrien, sier Listhaug.

Høyre: Bruk disse pengene med ansvarlighet og kløkt

– Det skal bli lett å komme inn i ordningen, men vanskelig å misbruke den, sier Høyres Mudassar Kapur om kontantstøtten til bedrifter.

Kontantstøtten vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen, ifølge Kapur, som leder finanskomiteen på Stortinget. Han trekker også fram at enkelte bedrifter ikke vil treffes av ordningen.

– Vi skal følge godt med framover, slik at de som eventuelt har falt ut nå, kan følges opp framover, sier han.

Han har en appell til dem som nå skal motta penger.

– Bruk disse pengene med ansvarlighet, kløkt og på en slik måte at når vi en dag kommer over denne krisen, kan vi fort komme tilbake til en normal hverdag, sier Kapur.

SV misfornøyd med manglende utbyttenekt

SV mener korona-kontantstøtten har blitt en gavepakke til dem som vil misbruke ordningen, men stiller seg likevel bak tiltakene.

– Det er uforståelig at flertallet nekter å sikre arbeidsfolk mot oppsigelser og at de nok en gang er villig til å la statlige krisepenger gå til utbytter for rike eiere. Krisepakken til bedrifter og arbeidsplasser har dessverre også blitt en gavepakke til de som vil misbruke ordningen, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs nestleder og næringspolitisk talsperson.

– Bedriftene trenger kontantstøtte, det er alle enige om, og pakken har blitt mye bedre gjennom forhandlingene på Stortinget, men det er håpløst at flertallet sier nei til å sikre de ansattes jobber og hindre misbruk av ordningen, fortsetter han.

Rødt går mot stortingsflertallets kontantstøtte

I et eget lovforslag går Rødt inn for at bedriftene som får støtte, ikke skal kunne ta utbytte hvis de ikke har tilbakebetalt tilskuddet.

– Dette betyr fritt fram for privat berikelse. Stortingsflertallet åpner honningkrukka for kriminelle og useriøse selskaper og gir en gavepakke til eiendomsbaronene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en pressemelding.

Partiet fremmer nå egne lovforslag der de vil stille følgende betingelser:

* Ingen utbytte, hvis ikke tilskudd først tilbakebetales.

* Norske og bransjevise standarder for lønn og arbeidsvilkår.

* Gårdeiere må redusere husleie for å motta betaling fra dem som mottar tilskudd.

– Det er viktig at bedrifter som har blitt stengt ned eller fått redusert omsetning, raskt får støtte. Men det er oppsiktsvekkende naivt å ikke stille noen klare krav når man gir bort 50 milliarder av fellesskapets midler. Det var mulig å få inn tydelige betingelser, slik også LO-lederen sa da ordningen ble presentert. Det er ille at et bredt stortingsflertall ikke har lyttet til dette, sier Moxnes.