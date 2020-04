Systembolaget øker bemanningen

Bemanningen er styrket både for å håndtere en økt kundestrøm og for å hindre at for mange er i lokalene på én gang.

Ansatte vil stå utenfor og forklare hvorfor man vil unngå trengsel, i tråd med svenske folkehelsemyndigheters råd.

– Også i kassekøene skal det være maks tre til fem kunder, avhengig av butikkens størrelse. Vi har også laget gulvmarkeringer med 1,5 meters mellomrom, der vi vil at kundene skal stå og vente, sier pressesjef Lennart Agén i Systembolaget, som økte omsetningen med 10 prosent i mars.