SMB svært fornøyd med kompensasjonsordningen

– Jeg er imponert over alle her i panelet og i departementene som jobber døgnet rundt, der hastighet har vært et nøkkelord i motsetning til millimeterpresisjon, og der dugnadsånd og godvilje har fått råde, og der alle har vært opptatt av å ta en for laget, sier administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Norge i en pressemelding.

Regjeringen har rådspurt SMB sammen med LO, NHO, Virke og Finans Norge. SMB er særlig fornøyd med lav egenandel for faste utgifter, høyere kompensasjonsgrad uten egenandel for bedrifter med yrkesforbud og inngangstak for redusert omsetning nede på 30 prosent.

Bedrifter som ikke er pålagt av staten å stenge, vil nå måtte betale en egenandel på 10.000 kroner av faste utgifter ut av egen lomme, noe SMB mener vil bety at ordningen omfatter langt de fleste bedrifter.