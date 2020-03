Alta-kafé ble hardt rammet - så måtte den få tilbake permitterte

Det er iFinnmark som kan melde om en gladsak i en ellers mørk tid for serveringsnæringa og andre bransjer.

Den lille familiebedriften Café Uno i Alta sentrum permitterte 22 av 26 ansatte 12. mars da serveringen som følge av corona-pandemien ble stanset. Firmaet kjørte på lavbluss med å tilby takeaway-mat.

Det viste seg at altaværingene gikk mann av huse for å kjøpe med seg mat hjem fra kafeens rikholdige meny. Til de grader at sjefen måtte skynde seg å tilbakekalle noen av de permitterte.

– Vi startet med fire av ti årsverk. Men nå har vi tatt tilbake to årsverk til, sier

Kenneth Svendsen, som sammen med kona eier kafeen, på telefon til ABC Nyheter.

– De siste dagene har det vært såpass at vi lørdag måtte ringe grossisten og spørre om de kan hive noe mer på pallen for levering mandag. Normalt skal det ikke gå å bestille så seint, men de heiv seg rundt, forteller Svendsen fornøyd.

Han understreker at kafeen fortsatt har nedgang sammenliknet med når det er åpent for servering.

– Vi har en stor meny med alt fra burgere, varme wraps, spesialretter – supper og pasta. Da vi hadde åpent, kom det folk fra fem til 85 år. Det er nok derfor vi lykkes så godt med takeaway, da vi har noe til hele familien, tror Svendsen.

Til daglig jobber han selv med alt mulig - på kjøkkenet, i oppvasken og med regnskapet.

– Selv sitter jeg nå i selvpålagt karantene, siden jeg og min kjære begge er forkjølet, forteller Kenneth Svendsen.

– Vi er et lite familieselskap og har ikke noen buffer. Med responsen vi har hatt fra kundene våre, hjelper det. Da ser det ut til at vi klarer å drive videre. Vi er i samtale med banken og venter spent på kriteriene fra regjeringas støttepakker, sier Kenneth Svendsen.