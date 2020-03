LO: – Viktig å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk

– Jeg er glad for at regjeringen legger fram rammer til en ordning som svarer på dette, og som kan være et godt utgangspunkt for videre behandling i Stortinget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Det har vært viktig for LO å få en modell som gir bistand til bedriftene for å betale faste utgifter, slik at de ikke må legge ned og at de som jobber der fortsatt har en arbeidsplass når denne krisen er over, legger han til.

På pressekonferansen understreket LO-lederen at han er fornøyd med at det nå er etablert en kompensasjordning for de mange bedriftene som over natta måtte stenge ned virksomheten etter en betydelig omsetningssvikt.

– Det er viktig at myndighetene nå kommer på banen og hjelper vanlige arbeidsfolk gjennom krisen. Dette er folk som har fått yrkesforbud. Folk som frisører, manuellterapeuter og trafikkskolelærere som ikke lenger kan utøve yrket sitt, sier han.

Gabrielsen pekte på at det er viktig å sørge for at støtteordningen får et ordentlig regelverk slik at ikke useriøse bedrifter får en mulighet til å få et sugerør inn i statskassen.

– Når vi er gjennom dette skal Norge fortsatt ha verdens beste arbeidsliv og være verdens beste land å bo i, avslutter LO-lederen.