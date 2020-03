NHO frykter konkursbølge: – Hjelpen må komme nå

Av bedriftene som frykter konkurs, har seks av ti allerede tapt 60 til 100 prosent av omsetningen, viser en fersk medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel.

– Nå er kassa snart tom. Det er prekært, og det haster, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

– De fleste av disse bedriftene vil ikke kunne få lån fra de to ordningene som hittil er lagt fram, enten fordi risikoen er for høy siden all inntekt er borte, eller fordi de ikke har pant å tilby banken, sier Kaltenborn.

Undersøkelsen viser at tjenestenæringen rammes gjennomgående hardere av krisen enn snittet for NHOs medlemmer. Blant annet har 76 prosent gjennomført permitteringer, mens 41 prosent har likviditetsproblemer.

– Vi snakker dager og uker før vi kan få en massiv konkursbølge. Derfor ber vi regjering og storting om å bidra. Hjelpen må komme nå, sier hun.