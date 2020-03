Ber regjeringen ta grep for å hindre sjømatstopp

Nå ber de regjeringen komme på banen med tiltak.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, sier i en pressemelding at det vil bli behov for snarlige tiltak overfor kredittforsikringsselskapene. Han mener regjeringen må komme på banen for å sikre utvidede rammer og kredittid.

Regjeringen har kommet med krisepakker rettet mot flere deler av norsk næringsliv etter virusutbruddet. Sjømatbedriftene ber nå om at ikke sjømatnæringen blir glemt.

– Med rammene som nå eksisterer, vil det ikke bli lenge før mange får betalingsproblemer, og at betalingstiden vil bli strukket ut i tid. Derfor trengs det større rammer, sier Eriksson.

– Hvis ikke er det bare et tidsspørsmål før alt stopper opp, sier han videre.

Dersom eksporten skulle stoppe opp på grunn av for lave kredittgarantier vil det få store konsekvenser for matforsyning, mener Eriksson.

– Vi trenger at regjeringen er raskt ute med tiltak som kan sikre større kredittrammer, og utvidet betalings betingelser i form av lengre betalingstid. Dette gjelder både for ut- og innland, avslutter Eriksson.