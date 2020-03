En privatpraktiserende, britisk lege ved navn Mark Ali (56) hadde per torsdag kveld solgt 6.664 coronavirus-tester til 375 pund (4800 kroner) per stykk, gjennom sitt selskap Private Harley Street Clinic Limited.

Det skriver avisen The Times søndag.

Selskapet startet å selge testene for åtte dager siden, men fikk en oppsving etter at legen ble intervjuet i avisen The Telegraph tirsdag.

Samlet har salget brakt inn nesten 2,5 millioner pund (32 millioner kroner) til selskapet. Ifølge The Times har helsemyndighetene foreløpig ikke godkjent testen selskapet selger, eller slått fast om den virker.

Sliter med å levere

Selskapet skal ha problemer med å levere testene. Lørdag skrev Mark Ali på selskapets hjemmeside at testene til de første 1486 kundene ble sendt ut på fredag, og at ytterligere 220 tester ble sendt ut lørdag.

Selskapet tilbyr kundene å få pengene tilbake, dersom de ikke ønsker å vente på testene lenger.

Forsinkelsene innebærer at ingen av de mer enn 6.600 test-kundene har fått prøveresultater, til tross for at selskapet lover svar innen tre virkedager. The Times skriver at selskapet skal ha sluttet å selge tester fram til kundene som allerede har kjøpt, får sine prøvesvar.

Aktuelt: Ekspert mener Kina prøver å skrive om historien med munnbind-diplomati

Produsent selger til lavere pris

Den aktuelle coronavirus-testen produseres av selskapet Randox Laboratories i Nord-Irland, som også analyserer prøveresultatene. Ifølge selskapets hjemmeside, har de kapasitet til å analysere 540 prøver på mindre enn fem timer.

Randox selger den samme testen selv, inkludert analyse-service, til 120 pund (1500 kroner) per stykk – under én tredjedel av prisen den privatpraktiserende legen tar.

Ali sier han tar seg godt betalt, fordi han vil tilby legehjelp og veiledning til de som tester positivt. Men også Randox tilbyr veiledning til de som tester positivt, ifølge The Times.

Den folkevalgte politikeren Jonathan Ashworth leder helse- og sosialarbeidet for opposisjonen i parlamentet, i en rolle som kalles skyggehelseminister. Han anklager legen for å utnytte folks frykt for manglende testmuligheter i Storbritannia.

– Dette er en offentlig helsekrise uten sidestykke. Folk kommer til å bli forferdet av at noen tjener på krisen slik som dette. Regjeringen bør stanse utnyttende handlinger som dette, sier Ashworth til The Times.

Kripos advarer mot svindelforsøk

Det er flere aktører som forsøker å tjene penger på coronakrisen, både på lovlig og ulovlig vis.

Fredag advarte Kripos om at det er flere kriminelle som utnytter pandemien, og forsøker å svindle eldre.

– Vi har eksempler fra Norge og fra utlandet på at kriminelle gjennom telefon og e-post utgir seg for å være helsepersonell. Målet med svindelen er å få eldre personer til å oppgi blant annet kortinformasjon, sier Olav Skard Jørgensen, leder av Norges cyberkrimsenter (NC3) på Kripos.

Les også: Over én prosent av Norges befolkning er testet for koronaviruset

I tillegg til svindelforsøk mot eldre, er også næringslivet utsatt for svindelforsøk.

– Fra Interpol har Kripos fått meldinger om en rekke falske nettsider og profiler på sosiale medier som tilbyr salg av verneutstyr og medisinsk utstyr som ikke eksisterer, sier Skard Jørgensen.

En typisk fremgangsmåte for slike svindelforsøk er at de kriminelle bruker navn på reelle aktører på markedet, krever betaling i forkant, men unnlater å sende produktene.

Kripos har råd for å beskytte mot svindlere på nett:

Ikke oppgi kortinformasjon eller andre sensitive opplysninger hvis noen spør om det. Dette kan være opplysninger som bankkontonummer, fødselsdato, navn og adresse og bankkort-detaljer.

Enkelte e-poster kan se ut som det er fra folk du kjenner eller statlige helseforetak – dobbel-sjekk alltid at e-postadressen er riktig, ikke bare navnet på avsender.

Vær varsom med å trykke på lenker i e-poster eller meldinger.

Sjekk om selgeren har annen kontaktinformasjon enn nettsiden sin. Har de telefonnummer, postadresse og finnes firma i for eksempel Brønnøysundregisteret brreg.no?

Sjekk nøye nettsidens adresse eller e-post adressen du har fått tilbud fra.

Bruk Google til å sjekke opp flere detaljer om nettsiden eller «firma».