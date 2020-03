Equinors offshore-arbeidere får utvidet arbeidstid

– Vi gjør dette som et coronatiltak og innfører ordningen for dem som opprinnelig sto på hjemreise fra sokkelen denne uken. Dette gjelder da de som er ute nå i første omgang, så er det for tidlig å si noe om oppfølgingen etter dette, sier pressekontakt Morten Eek til Stavanger Aftenblad.

Tiltaket vil også lette logistikken med å frakte folk til og fra feltene med helikopter.

Det er uklart hvor lenge den nye ordningen skal vare.

