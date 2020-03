– Norge på sitt beste- tverrpolitisk enighet om disse tiltakene til hjelp i corona-krise

Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 8.15. Like før klokken 9 ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken.

– Det kommer til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Opposisjonen på Stortinget har vært opptatt av å bedre situasjonen for dem som blir permittert, slik at de slipper en brå reduksjon i inntekten. Også sykepenger og omsorgspenger har vært en del av diskusjonen, samt situasjonen for selvstendig næringsdrivende.

Etter at regjeringens krisepakkeforslag ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om ansatte, selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

De ble enige med regjeringspartiene om en rekke tiltak som ble presentert mandag.

Flere av politikerne som presenterte pakka la vekt på at enigheten viser noe av det beste ved Norge i en slik krisetid, og takket hverandre for samarbeidet.



Dette vedtok de:



Her er viktige punkter i den nye krisepakka:

Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

* Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G. "G" står for grunnbeløpet i folketrygden, for tida kr. 99.858.

* En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.

* Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

* Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

* Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

* Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

* Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

* For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

* Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

Takket for samhold i ekstremt krevende tid

– Jeg vil takke alle kollegene i finanskomiteen for et godt samarbeid. Med én gang den første krisepakken til regjeringen kom, satte vi i gang med arbeidet, og det har vi holdt på med i hele helgen, sa finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

– Det er bredt flertall på Stortinget om del 1 av den økonomiske krisepakken til regjeringen Det vil bidra til å hindre konkurser og oppsigelser, og er med på å sikre velferden til de som blir hardest rammet, sa han og la til:

– De nye forslagene er viktige for å gi trygghet til den enkelte arbeidstaker, den enkelte næringslivsleder og for familiene til de som jobber.

– Vi må også innrømme at det som har vært krevende, er å få til tiltak som er praktisk gjennomførbare på kort sikt. Og det er fordi virkeligheten rundt oss har endret seg parallelt med forhandlingene, og tidspresset har vært ekstremt, sa Kapur.

Støre: Uaktuelt å la arbeidsfolk stå alene



– Ap har jobbet gjennom helgen for å bedre regjeringens krisepakke, gjøre den mer sosial og støtte mennesker som nå kommer i en vanskelig situasjon. For oss er det helt uaktuelt at kabinpersonale, taxisjåfører og kulturlivet skal stå alene i denne tiden, sier Ap-lederen.

– Det har vært viktig å skape en mer sosial profil på krisepakken. Derfor var det helt nødvendig og rettferdig at arbeidstaker får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen ble rausere, sier Hadia Tajik.

– Styrken i nasjonalstaten Norge



– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette gjør tingene litt mindre ille. Det er vanskelig å si at det blir bedre. For det blir verre, la han til.

– Styrken i nasjonalstaten Norge er at vi står sammen når kriser rammer. Vedtakene som vil bli fattet i dag på tvers av alle partigrenser viser styrken med vårt folkestyre, sier han.

Moxnes i historisk enighet



–Dette er et historisk øyeblikk. Nå snakker vi ikke bare om å dra gullkortet for bankene, men fra dag én handler debatten om at regninga for en stor nasjonal krise ikke skal veltes over på arbeidsfolk, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes på pressekonferansen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at Rødt på flere punkter ville gå lenger. Det trengs en skikkelig krisepakke for arbeidsfolk. Men det Stortinget vedtar i dag er viktige forbedringer, og store skritt i riktig retning fra det regjeringa først la på bordet.

Vi er en del av en brei enighet her og nå. Dette er viktige skritt i riktig retning. Endringer som betyr noe i mange menneskers liv. Men dette er bare en start, sa Moxnes.