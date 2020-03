– Planen vår per søndag ettermiddag er å kutte halvparten av vår normale trafikk. Til vanlig flyr vi rundt 420 avganger om dagen, så vi kutter nå om lag 210 avganger per dag. Men jeg vil understreke at dette kan endres, sier Stein Nilsen til E24.

Dette får store følger for de ansatte. En av tre ansatte blir permittert i første omgang.