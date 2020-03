Krisestemning i norsk luftfart

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump et innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene. Reisende fra Europa stoppes i 30 dager for å begrense coronasmitten, og forbudet gjelder fra lørdag.

Som følge av dette, samt fall i oljepris og at coronautbruddet nå offisielt er en pandemi, stupte Oslo Børs fra start torsdag og falt mer enn 5 prosent på få minutter.

Norwegian-aksjen falt 20 prosent fra start, men har hentet seg inn noe. Etter en halvtime med handel lå aksjen rundt 16 prosent ned.

– Episke dimensjoner

Innreiseforbudet gjør at situasjonen for luftfarten er svært dramatisk, sier leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen.

– Dette har episke dimensjoner for luftfart. Det kan føre til total nedsmelting. Her må myndighetene gripe inn rett og slett. Hele transportinfrastrukturen innen luftfart kan jo endres dramatisk, sier Carlsen til NTB torsdag morgen.

Torsdag er Norsk Flygerforbund i møte med Samferdselsdepartementet. Regjeringen er i dialog med flere bransjeaktører og jobber nå med tiltak for å hjelpe dem. Tiltakene blir lagt fram i morgen, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Dette er svært alvorlig og vil få store konsekvenser for flybransjen, som allerede er i en vanskelig situasjon, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Flere land kan følge etter

SAS og Norwegian flyr som normalt torsdag og har så langt ingen umiddelbar reaksjon på innreiseforbudet.

De har fra før innstilt henholdsvis 2.000 og 3.000 flyavganger i tiden framover, men mange flere flyginger kommer trolig til å innstilles.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til E24 at flere land kan gjøre det samme som USA.

– Jeg ser ikke bort ifra at flere land vil følge USAs eksempel etter hvert som virussituasjonen utvikler seg, og det vil slå hardt ut for luftfart og reiseliv, sier Elnæs.

Kraftig omdreining

Innreiseforbudet til USA betyr en ytterligere forverring av en situasjon som i utgangspunktet var alvorlig, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Bransjen taper enorme beløper nå.

Situasjonen forverrer seg raskt ettersom passasjerer forsvinner for flyselskapene.

– Dette har konsekvenser ikke bare for Norge, men hele den europeiske luftfarten. Flytilbudet mellom USA og Europa har alltid vært veldig omfattende. Så dette er en kraftig omdreining som gjør situasjonen mer alvorlig, sier Lothe.

Se video: Profilerte leger frykter kollaps: – Viruset er ute av kontroll: