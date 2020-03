Vedum ber Solberg ta grep for å redde flybransjen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter langsiktige konsekvenser av virusutbruddet kan bli at viktig infrastruktur forsvinner i Norge. Både Widerøe, SAS og Norwegian er allerede hardt rammet av utbruddet, som har redusert flytrafikken kraftig.

Vedum utfordret i Stortingets muntlige spørretime statsminister Erna Solberg (H) på konkrete tiltak som å fjerne flypassasjeravgiften, redusere reiselivsmomsen og fjerne landingsavgiften hos Avinor.

– Med den krisen vi ser i luftfarten, er det viktig at vi raskt sammen kommer med tiltak, sa Vedum.

– Likviditet

Solberg sa seg enig i at luftfarten er blant de områdene i økonomien som for tiden er hardest rammet, på grunn av svikt i etterspørselen. Hun pekte på at tiltak først og fremst må handle om å bedre flyselskapenes likviditet.

– Noen av disse forslagene vil ikke ha noen betydning for likviditetssituasjonen, sa hun.

Statsministeren fremholdt at regjeringen jobber hardt med å se på totalbelastningen for luftfarten og flyselskapene. Hun pekte samtidig på at regjeringen må ta hensyn til regelverk for statsstøtte og likebehandling.

– Det må være felles tiltak, slo Solberg fast.

Kutt og permitteringer

Widerøe varslet onsdag kutt av 1.500 flyavganger fram til 31. mai. Dette kommer i tillegg til 4.000 avganger som ble besluttet kuttet i slutten av februar.

Tirsdag ba SAS de ansatte gå 20 prosent ned i lønn. Selskapet har måttet innstille 2.000 avganger i mars som følge av coronautbruddet.

Norwegian varslet samme dag permitteringer etter at 3.000 flygninger blir kansellert de neste månedene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal drøfte situasjonen i flybransjen med arbeidstakerorganisasjonen Parat senere onsdag.