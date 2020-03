NorthConnect – et spill om store penger!

NorthConnect-prosjektet blir framstilt som et positivt «klimatiltak» av de kommersielle aktørene bak prosjektet. Begrunnelsen er at kabelen, som etter planen skal gå fra innerst i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland, vil føre til 2 millioner tonn reduserte CO 2-utslipp i Skottland. Det aktørene bak ikke forteller noe om, er at strømmen som skal gå i kabelen, må hentes fra den strømeksporten som i dag går til kontinentet.

Der er CO 2-innholdet i kraftmiksen høyere enn i Storbritannia. NorthConnect vil derfor, om den blir bygd, øke de globale utslippene av CO 2, fordi utslippene vil gå mer opp på kontinentet enn de vil gå ned i Skottland.

Norge vil med de to strømkablene som nå er under bygging, til Tyskland og England, få en kapasitet ut/inn av landet på opp mot 80 TWh (milliarder kwh). Det er mer enn halvparten av all norsk kraftproduksjon! Vi har derfor ikke bruk for NorthConnect, hverken for å kunne eksportere eller importere strøm når det er nødvendig. (Maks eksport har vært 22 TWh og maks import har vært 11 TWh.)

Den reelle begrunnelsen for NorthConnect er å få importert de høye strømprisene i Storbritannia til Norge. NVE har gitt en knusende analyse av NorthConnect i sin gjennomgangen av prosjektet for OED. NVE skriver dette: «Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.»

På enklere norsk betyr dette: NorthConnect er ikke lønnsom som eget prosjekt, men kraftselskapene vil tjene på at strømprisene går opp i Norge!

