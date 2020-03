Telenor kutter 3.000 årsverk

Tirsdag la Telenor fram planene for hvordan konsernet skal spare mellom tre og fire milliarder kroner i perioden 2020–2022.

Blant tiltakene er at 15 prosent av årsverkene skal kuttes, 3.000 årsverk i Telenor globalt, melder E24.

– Jeg kan ikke gi et konkret tall for Norge i perioden, men dette er noe alle landene våre jobber med, sier konserndirektør for HR, Cecilie Heuch, til nettstedet.

Antall ansatte i Norge er allerede redusert med en tredjedel siden 2016.

Selskapet forbereder seg på fremveksten av 5G, kunstig intelligens, nye brukerapplikasjoner og sky-løsninger, blant annet ved kurs- og kompetanseprogram internt.

– Vi tror ikke vi bare kan ansette ny kompetanse, men at vi også må løfte kompetansen i den eksisterende organisasjonen, sa konsernsjef Sigve Brekke fra scenen under kapitalmarkedsdagen på Fornebu tirsdag, ifølge E24.

