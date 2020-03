Staten og fire fylker strides fortsatt om fiskerihavner

Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark nekter å ta over ansvaret for 300 havner. Fylkene mener det følger for lite penger med ansvaret. Her fra Havna i Tromsø. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Foto: NTB scanpix