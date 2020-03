Regjeringen jobber for vindkraftavklaring før sommeren

I fjor høst måtte arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land utsettes mens regjeringen varslet en gjennomgang av hele konsesjonsprosessen. Behandlingen av nye konsesjoner ble også stanset.

Nå varsler Bru at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) trolig kan starte behandlingen av 11 nye vindkraftkonsesjoner til sommeren, skriver Aftenposten.

– Regjeringen vil ha avsluttet sitt arbeid med dette før sommeren. Dersom saken krever lovendring og dermed stortingsbehandling, kan det ta litt lengre tid før vi har ferdig de nye konsesjonskravene, og vi gjenopptar behandlingen av konsesjonene, sier Bru til avisen.

Regjeringen har tidligere varslet at kravene til konsesjonene blir skjerpet, blant annet ved strengere praksis for forlengelse av byggefrister og ved at fylkeskommunene skal konsulteres i vindkraftsaker.