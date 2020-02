Anklager om korrupsjon i Carlsbergs indiske datterselskap

Regnskapene til Carlsberg i India skal inneholde anklager om ulovlig markedsføring, urettmessige utbetalinger, returkommisjon og misbruk av midler, skriver avisa Berlingske onsdag. Undersøkelser skal ha avdekket svak internkontroll i selskapet og at det er foregått utbetalinger uten dokumentasjon. Det er det internasjonale konsulent- og revisjonsselskapet PWC som har revidert selskapets regnskaper og som tar opp flere forhold.

Et av forholdene skal dreie seg om uenighet mellom samarbeidspartnere, og Carlsberg skal overfor avisen hevde at det er deres partner C.P. Chetan som står bak flere av anklagene. Ulike tolkninger av kompleks indisk lovgivning er oppgitt som bakgrunn for uenighetene.

– Det ser ikke ut til at det er snakk om noen enkeltstående glipper som kunne vært unnskyldt, men utbredte problemer, sier adjunkt og ekspert på regnskaper Leif Christensen ved Copenhagen Business School (CBS) til avisen.

Professor i revisjon Kim Klarskov Jeppesen ved CBS sier forholdene som er avdekket, er alvorlige. Ettersom Carlsberg tilsynelatende ikke overholder indiske korrupsjonslover, risikerer selskapet også å bli ilagt store bøter i USA og Storbritannia.