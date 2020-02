Equinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia

Like før jul ble det gitt grønt lys til Equinors miljøplan for oljeboring i Australbukta. Equinor opplyser nå at selskapet har gått gjennom leteporteføljen på nytt.

– Godkjenningen av miljøplanen for letebrønnen Stromlo-1 bekreftet at vi er stand til å gjennomføre sikre operasjoner i Australbukta. Equinor har imidlertid besluttet å stoppe planene for boring av letebrønnen Stromlo-1 ettersom muligheten ikke er kommersielt konkurransedyktig, sier Equinors landsjef Jone Stangeland i Australia i en pressemelding.

Stangeland opplyser at selskapet skal diskutere videre med føderale og statlige myndigheter i Australia om beslutningen om å avslutte leteprogrammet.

I januar tok The Wilderness Society avgjørelsen fra det australske petroleumstilsynet NOPSEMA til retten. The Wilderness Society mente at Equinor hadde unnlatt å konsultere lokale myndigheter og urfolk i prosessen.

Planen ville gitt Equinor mulighet til å letebore hele døgnet i 60 dager mellom november og april i enten 2020–21 eller 2021–22.

BP droppet boreplanene i samme område i 2016, og det samme gjorde Chevron året etter, skriver ABC News. Equinor gikk inn i lisensen i Australbukta som partner i 2013, og tok over som operatør med 100 prosent eierandel i 2017. Nå er planene kastet, men Equinor sier selskapet fremdeles ser muligheter i Australia.

– Vi har en letetillatelse utenfor kysten av Vest-Australia, og beholder andre eksisterende andeler og aktiviteter i Australia, sier Stangeland.