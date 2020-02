Trumps straffetoll kan gi Tine-tap på fem millioner kroner i måneden

Tine bygger for tiden et nytt produksjonsanlegg i Irland som skal produsere Jarlsbergost til utenlandsmarkedet i forbindelse med at eksportstøtten forsvinner fra 1. juli i år.

Nå viser det seg at Tines kostnader kan bli langt høyere enn det de hadde sett for seg.

I oktober i fjor innførte Trump toll på 25 prosent på en rekke europeiske produkter som gjengjeldelse for europeiske subsidier til Airbus, blant annet på meieriprodukter.

Nationen skriver at dette vil gi Tine store ekstrakostnader når osteproduksjonen i Irland kommer i gang.

USAs president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP

– Hvis vi ikke får tatt straffetollen på 25 prosent ut i markedet i form av høyere pris, så vil det gi oss en kostnad på opp mot fem millioner kroner i måneden, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til avisen.

Tine planlegger å produsere rundt 6.000 tonn ost i Irland til det amerikanske markedet.

Trøbbel for Tine i Irland gir behov for mer norsk melk



Tines planlagte produksjon av Jarlsberg-ost i Irland er forsinket. Selskapet trenger mer norsk melk for å fortsette eksporten av norsk ost.

Nesten fire måneder etter at det nye produksjonsanlegget i Irland var klart, venter Tine fortsatt på tillatelse til å drive det.

– Vi har fremdeles ikke fått utslippstillatelsen som vi trenger for å starte opp og kjøre melk på anlegget, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til Nationen.

Planen var å ha produksjonen i full drift 1. juli, når eksportstøtten for ost blir avviklet.

Ifølge Nationen kan Tine få behov for vel 6 millioner liter mer norsk melk hver måned driften av anlegget forsinkes. Utslippstillatelsen er foreløpig forsinket med sju måneder ut fra tidsplanen som er lagt av Tine og den irske samarbeidspartneren Dairygold. Det opplyser Tine.

Kvitter seg med 10 prosent av de ansatte i Norge

Det er uklart hvor lang oppstartsperiode det mye meieriet trenger for å få produksjonen i full gang.

Regjeringen og Norges Bondelag ble i høst enige om ordninger for å få ned produksjonen av melk med 100 millioner liter i året. Til produksjonen av ost i Irland skal det brukes europeisk melk.

Mens Tine investerer 800 millioner i Irland, skal selskapet spare en milliard kroner og kvitte seg med 10 prosent av de ansatte i Norge innen utgangen av 2021. Ledelsen sier årsaken er kutt av eksportstøtten for ost.