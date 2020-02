Virusutbruddet i Kina rammer norsk sjømateksport

– Det største fallet har vært i løpet av de siste tre ukene. Målt i verdi har nedgangen imidlertid vært lavere, 1 prosent, som følge av høye priser på starten av året, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Etter kinesisk nyttår har innbyggerne i landet blitt oppfordret til å holde seg hjemme grunnet virusutbruddet.

– Shanghai havn meldte torsdag om fulle fryselagre og det oppfordres til at varene sendes til andre havner. For fryst fisk er det Qingdao som er den viktigste havnen. Her meldes det om at det går mer eller mindre som normalt, sier Braathen.

Laks for andre markeder

Norsk eksport av fersk laks totalt hittil i år viser en nedgang i volumet på 5 prosent, mens verdien har økt med 12 prosent.

– Som følge av lavere eksport av fersk laks til Kina, er det mer tilgjengelig laks for andre markeder, som for eksempel USA, Sør-Korea og Taiwan, som igjen fører til en reduksjon i pris, sier hun.

Sjømatanalytiker Paul Aandahl i Sjømatrådet opplyser at til tross for dette er prisen over 20 prosent høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

– Den største priseffekten vil vi se på kort sikt. På lang sikt vil etterspørselsveksten globalt overstige den midlertidige negative effekten, spår Aandahl.

Havfarmen rammet

Byggingen av milliardkonseptet Havfarmen til Nordlaks er også berørt av virusutbruddet. Selskapet utsetter reisen til Kina for de ansatte som skal arbeide på den store oppdrettsmodulen.

Den ligger langt unna episenteret for virusutbruddet, men det påvirker likevel byggingen. Karantenebestemmelser fra kinesiske myndigheter gjør det utfordrende for byggeverftet å få verftet i full drift etter feiringen av kinesisk nyttår.

– Ferien ble forlenget til 9. februar. Så har det vært noen tiltak fra kinesiske myndigheter om at folk som reiser tilbake fra ferie må være i karantene i fjorten dager før de kan stille på jobb igjen. Dette gjør det vanskeligere for verftet å skalere opp arbeidet etter ferien, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til IntraFish.

Nordlaks skal bygge to Havfarmer, som hver har form som et skip, sett ovenfra. Den første skal ligge i Hadsel i Vesterålen, den andre skal etter planen ligge utenfor Hamarøy.