Plantasjen i hardt vær – varsler nedleggelser

«Plantasjen har under året besluttet å stenge ned tre ulønnsomme butikker og planlegger å følge med på hele butikknettverket med tanke på bedring av lønnsomheten», skiver Plantasjen-eieren i en pressemelding.

– Vi har utfordringene med kostnadsstrukturen som ikke er bærekraftig, og dette knytter seg opp mot husleien vi betaler. Vi trenger en bedre avtale rett og slett, sier konsernsjef Olav Thorstad i Plantasjen til Budstikka.

Tap på 200 millioner



I løpet av de første tre månedene etter at Thorstad overtok som toppsjef i Plantasjen i oktober i fjor, gikk kjeden på et tap på 200 millioner kroner.



– Det er viktig å huske at dette er en virksomhet med enorme sesongvariasjoner. Her selger man ekstremt mye varer gjennom vår og sommer, men så er det klart at salget i vintersesongen er lavt. Det er naturlig at vintersesongen ikke er superlønnsom, sier han til DN, som først omtalte saken.

– Ikke bærekraftig



Nå varsler konsernet at flere butikker vil bli lagt ned.

– Ja, det er alltid noen vi må vurdere, men jeg håper og tror at vi får til gode avtaler med gårdeierene slik at vi kan fortsette med de butikkene vi har. Jeg ønsker å ha så mange butikker som mulig. Vi sitter på en kostnadsstruktur som ikke er bærekraftig, sier Olav Thorstad til Nettavisen.

Samtidig ønsker selskapet å prøve ut nye konsepter for å øke lønnsomheten.

– Vi har enorme muligheter

Eierselskapet Ratos har i en rapport beskrevet flere tiltak som skal bidra til å minske leiekostnadene og forbedre kundetilbudet og lønnsomheten i kjeden.

«Driftsresultat påvirkes av lagernedskrivning, kostnader for nedlegging av kontor og av det lavere salget», heter det i rapporten.

– Vi har enorme muligheter. Det er positivt, men det er klart at julen ikke var bra, og det må vi håndtere, sier Thorstad til Dagens Næringsliv.