Vågeng går av som Nav-sjef i august

– Det er riktig for meg å få avklart dette nå, sier Vågeng i en pressemelding.

Vågeng fyller 70 år 29. oktober.

– Min åremålskontrakt går ut i oktober. Ved å si fra i god tid håper jeg å bidra til forutsigbarhet for virksomheten. Arbeidet med å finne min etterfølger er i gang. Til sommeren har jeg gjort det jeg har sagt jeg skal gjøre i EØS-saken, og direktoratet skal samles i nye lokaler i august. Det er derfor et naturlig tidspunkt for meg å overlate ansvaret til en ny direktør, sier hun.