Nav stanser arbeidstrening hos XXL

Bakgrunnen for at Nav nå fryser sitt nasjonale samarbeid med XXL, er kjedens egen granskningsrapport i desember.

Den avslørte prisjuks, ulønnet arbeid og disiplinerende straffereaksjoner, skriver E24.

– Endringene består i at vi midlertidig ikke vil tilvise kandidater til stillinger i XXL og heller ikke opprette nye tiltaksplasser hos XXL inntil selskapet har truffet nødvendige tiltak og rutiner knyttet til sitt interne arbeidsmiljø, skriver Nav arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik til økonominettstedet.

XXL har respekt for Navs avgjørelse, ifølge fungerende pressekontakt Marte Ramuz Eriksen. Hun understreker at kjeden samarbeider med Nav og Arbeidstilsynet, og at dialogen er god.

– XXL jobber for å svare på spørsmålene tilsynet og Nav har, og målet er å gjenoppta samarbeidet så snart som mulig slik at man kan hjelpe enda flere tilbake i arbeidslivet.