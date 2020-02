Pelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon

Avviklingen av pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i regjeringsplattformen, men kompensasjonsordningen har fått kraftig kritikk.

Kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag mener Frp i opposisjon bør medføre vesentlige endringer.

– Granavolden-erklæringen sier at pelsdyrnæringen skal legges ned. Den krever absolutt ikke at bøndene skal fraranes millionverdier og ruineres, sier Wormdahl til Nationen.

Senterpartiet har fremmet et forslag der Stortinget ber regjeringen sørge for at pelsdyrbøndene får full kompensasjon. Også Ap mener kompensasjonsordningen er for dårlig.

I starten av februar skal næringskomiteen på Stortinget avlegge sin innstilling, og saken skal deretter behandles i Stortinget.

Sp, Ap og Frp har til sammen 95 mandater på Stortinget. For å få flertall, trenger man 85.

Mye tyder på at Frp vil støtte forslaget, skriver Nationen.

– Ordningen skal bli bedre, skriver saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) i en SMS til avisen og viser til at opposisjonen nå har flertall.