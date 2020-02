Anbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering

Det er konklusjonen i rapporten til en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe bestående av professor ved Universitetet i Oslo, Tore Nilssen, professor ved Handelshøyskolen BI, Espen R. Moen, og professor v/Universitetet i Bergen, Tommy Staahl Gabrielsen.

Bedre innkjøpsbetingelser

Det var i oktober i fjor at næringsministeren bestilte rapporten som skal se på mulige konsekvenser av å innføre et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Resultatet av rapporten vil danne noe av grunnlaget for en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet, som skal være klar i løpet av første halvår av 2020.

En gransking fra Konkurransetilsynet som ble offentliggjort i november viste at Norgesgruppen, som er Norges største dagligvareaktør med 44 prosent av markedet, får langt bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene Rema og Coop. For noen varer er prisforskjellen over 15 prosent. De undersøker nå om prisforskjellene kan være ulovlige.

I en ekstern undersøkelse ble det likevel slått fast at store innkjøpsvolum ikke alene kan forklare prisforskjellene.

Aktørene er uenige

Både Coop og Rema er for et forbud mot prisdiskriminering fordi de mener et vil bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Norgesgruppen er på sin side mot et prisforbud, og sier at det trolig vil føre til høyere priser for kundene.