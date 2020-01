Bose stenger 119 butikker: Mange mister jobben

Nedstengningen vil ikke skje umiddelbart, men avviklingen vil foregå i løpet av de neste månedene.

I Norge selges Bose-artikler i hovedsak gjennom Elkjøps butikker over hele landet, fra Lyngdal i sør til Hammerfest i nord.

Bose A/S Norge ble grunnlagt som datterselskap til Bose Corporation i 1993. Hovedkontoret ligger på Kongsvinger.

«En tung beslutning»



«Det er en tung beslutning å ta, fordi den får betydning for våre utrolige butikker, som gjør oss stolte hver eneste dag,» uttaler Bose's visedirektør for globalt salg, Colette Burke, i en pressemelding.

Bose Corporation har siden 1964 produsert høyttalere og lydsystemer. Den første fysiske butikken i USA ble åpnet i 1993.

Nye brukervaner

Bose stenger samtlige 119 butikker i Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia. Foto: Skjermdump fra reklame for Boses hodetelefoner.

Selskapet viser til nye brukervaner som forklaring på butikkdøden og nedbemanningen, ifølge teknologinettstedet The Verge.

Tidligere oppsøkte kundene butikkene, mens i dag foregår det meste av salget på nett. Den samme tendensen gjør seg gjeldende for mange ulike bransjer over hele verden, ofte med den følge av at butikker må stenge, eller fortsette virksomheten på nett.

«Varig kvalitet»



«Vi må jobbe sammen med kollegaene våre for å forsikre at alt vi bidrar med, er av verdi for kunden. Vi ser det fra kundens ståsted, vi forsøker alltid å forstå deres behov. Vi lager produkter og tjenester av varig kvalitet som gleder kundene våre på uventede måter,» skriver Boses norske nettsted.

