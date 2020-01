Siemens går videre med omstridt gruveprosjekt i Australia

Det skjer tross protester i både Australia og Tyskland.

Søndag kveld kunngjorde Siemens-sjef Joe Kaeser på Twitter at selskapet skal bygge signalsystemet til Adanis kullgruve i delstaten Queensland.

Siemens ble tildelt kontrakten 10. desember og har brukt om lag én måned på å vurdere saken.

– Det er ingen juridisk eller økonomisk ansvarlig måte å bryte kontrakten uten å neglisjere våre forvaltningsmessige forpliktelser, sa Kaeser.

Han la til at selskapet har sikret seg muligheten til å trekke seg fra kontrakten dersom kunden deres bryter det han kaller veldig strenge miljøforpliktelser.

Miljøorganisasjonene raser

Det indiske gruveselskapet Adani har planlagt kullgruva Carmichael siden 2010. Gruva er ventet å produsere 2,3 milliarder tonn kull på 60 år.

I desember ble det kjent at Siemens fikk kontrakten for byggingen av signalsystemet til jernbanen til kullgruva. Signalsystemet skal sikre at togene med kull kjører sikkert og effektivt, og det skaper 50 lokale jobber, ifølge Adani.

Miljøvernorganisasjonen Australian Conservation Foundation raser mot Siemens etter avgjørelsen.

– Siemens’ kunngjøring om at det vil jobbe med Adanis kullgruve mens skogbrannen raser i Australia er intet mindre enn skamfullt, sier Christian Slattery i organisasjonen i en uttalelse til nyhetsbyrået DPA.

Han sier selskapet har vist sitt sanne ansikt med avgjørelsen.

– Det har en klimapolitikk, men den er hul og tom. Det er trist at Siemens ikke er bedre enn de fossile selskapene det jobber sammen med, sier Slattery.

Siemens-sjefen pekte søndag på sin side på at Siemens for første gang skal etablere et bærekraftsutvalg. Det skal bestå av eksterne medlemmer og skal gi miljøhensyn enda mer prioritet og oppmerksomhet, ifølge Kaeser.

«Utilgivelig feil»

Den tyske klimaaktivisten Luisa Neubauer kaller avgjørelsen en utilgivelig feil. Fredag møtte hun Siemens-sjefen.

– Vi bad Kaeser om å gjøre det som var mulig for å hindre gruveplanene. I stedet for kommer han til å tjene på dette katastrofale prosjektet, sier Neubauer.

Kaeser har tilbudt Neubauer en plass i styret til Siemens Energy, et nytt energiselskap. Det har Neubauer takket nei til.