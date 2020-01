Meglerhus tror vedvarende uvær vil holde lakseprisen oppe

– Lakseprisen holder seg høy fordi det er begrenset med slakting på grunn av uværet som har herjet langs kysten i Norge. Uværet gjør slaktearbeidet vanskelig, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities til Finansavisen.

Han anslår at lakseprisen neste uke blir 13,4 kroner høyere enn prisen i tilsvarende uke i fjor. Prisen på rundt 73 kroner kiloen er 15 prosent over fjorårets nivå.

Den høye prisen er dog ikke ventet å vare. For første kvartal 2020 ser Pareto Securities for seg en snittpris på norsk laks på 64 kroner per kilo, mot 61 kroner i første kvartal i fjor.

Meglerhuset tror lakseprisen vil stige også på årsbasis – og at dette er en stigende trend i årene framover.

– Vi tror snitt laksepris øker fra 57 kroner per kilo i fjor til 61 kroner i år, sier sjømatanalytikeren.

Pareto Securities' grafer viser at de tror snittprisen for laks vil ligge på 62 kroner per kilo i 2021 og 63 kroner i 2022. Årsaken til at analytikerne tror på fortsatt vekst, er at de regner med vekst i både tilbud og etterspørsel, men at veksten i tilbud blir lavere, noe som presser prisene oppover.