Etter at Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde kritiserte sykkelsatsingen i Oslo, svarte Foodora som leverer mat med sykkel, med å henge opp en reklameplakat ved Tybring-Gjeddes bolig.

– Utspillet til Tybring-Gjedde handlet om å hindre utbygging av flere sykkelveier i Oslo og når leveringsmodellen til Foodora er basert på sykling synes vi det passet å gi et lite tilsvar, sier Christian Bernt i We Are Live, reklamebyrået bak plakaten.

Foodora-plakaten hadde teksten «Nyhet nå leverer vi svær vase fra Glassmagasinet til Gyldenløves gate» med notisen «Gjelder kun stortingsrepresentanter bosatt på Frogner» nederst i hjørnet. Bakgrunnen var at Tybring-Gjedde hadde indikert at en ikke kan frakte en svær vase kjøpt på Glassmagasinet hjem på sykkel.

Les også: NRK satser på langlesning på nett – konkurrentene reagerer

Skaper debatt på Facebook

Plakaten spredte seg raskt i sosiale medier, og har fått mye positiv respons. Blant annet har varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (AP), delt innlegget og skrevet: «Haha, Foodora, viktig med humor i hverdagen.».

Ikke alle er derimot enige i at reklamestuntet kun var humor. På Foodoras egen Facebook-side er det noen som kritiserer stuntet for å være politisk.

– Om du har litt i mellom ørene, uttaler du deg ikke politisk i et stort internasjonalt firma. Dette vil si at de faktisk ikke vil ha folk som stemmer FrP som kunder, skriver en.

Forstår reaksjonene: Märtha Louise kutter prinsesse-bruken i markedsføringen: - Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer

Foodora mener på sin side reklamestuntet ikke er et politisk utspill.

– Vi er jo ikke politiske på noen som helst måte. Gode sykkeltilbud er viktig for alle som bor i Oslo og alle som jobber hos oss. Vi har 350 syklister i Oslo som er avhengig av gode sykkelveier for å jobbe trygt, sier Lise Aarstrand, Head of Marketing i Foodora, til Kampanje.

– Vi svarte med samme mynt

Bernt sier til Kampanje at stuntet ikke er et politisk utspill, men et forsøk på å heie frem byens syklister.

– Tybring-Gjedde sier til TV 2 at han sa det med et glimt i øye. Det lå ikke noe mer bak enn at vi svarte med samme mynt, sier Bernt.

Les også: Bedring for Norges største fagblad: - Klarte så vidt å komme oss over nullen

Aastrand er ikke redd for at Foodora nå vil miste kunder på grunn av stuntet og sier det må være takhøyde for å ta en liten spøk en gang i blant.

– Jeg tror de fleste kundene våre skjønner at det er lov å ha litt humor, sier Aarstrand.

Her kan du se innlegget til Foodora som har skapt mye engasjement på Facebook.

Artikkelen er først publisert hos Kampanje.com