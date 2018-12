SV-Nævra: – Godt nytt for «landeveiens pariakaste»

Stortingsvedtak er godt nytt for «landeveiens pariakaste», mener Arne Nævra i SV.

– Disse sjåførene kjører på luselønn, til under 50 kroner timen, og spiser og sover i lastebilene sine. De er nesten som et slags nytt romfolk, en pariakaste langs norske veier.

Det sier Nævra om sjåførene som kjører for utenlandske transportselskaper, ikke minst fra Baltikum.

Trolig er det nå tusenvis av slike sjåfører som til enhver tid er i Norge for å frakte gods fra et sted til et annet innenfor landets grenser, en form for transport kjent som kabotasje.

Dette skjer selv om kabotasje i utgangspunktet ikke er tillatt. Et utenlandsk transportselskap kan kun frakte gods i Norge hvis et strikt regelverk følges. Så er ofte ikke tilfellet.

Bøtelegging på stedet

– Brudd på kabotasjeregelverket blir jevnlig anmeldt, men slike saker blir i liten grad fulgt opp av politiet og gjerne henlagt, selv om det ofte er snakk om veldig klare regelbrudd. Kanskje er det også riktig at politiet i stedet prioriterer slikt som familievold og seksualisert vold i stedet, sier Nævra.

Arne Nævra (SV) i den muntlige spørretimen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det han og partifeller i stedet tok til orde for i et forslag tidligere i høst, var derfor blant annet muligheten for å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket straks regelbruddet oppdages.

Nå har Stortinget behandlet forslaget, og enstemmig vedtatt en variant av det, som ble fremmet av KrF:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det er mer hensiktsmessig å benytte administrative sanksjoner i form av forenklet forelegg, for å sikre en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket, herunder nivået på foreleggene og mulighetene til å kreve det inn på stedet»

Nævra håper nå at regjeringen snarlig følger opp dette vedtaket, av hensyn til de østeuropeiske sjåførene.

Flere fordeler

– Det er viktig at de utenlandske transportselskapene ansvarliggjøres ved forenklede forelegg som svir, og at lastebilene holdes tilbake til forelegget er betalt, når brudd på regelverket blir oppdaget av Vegvesenets kontrollører, sier Nævra.

– Det er åpenbart at det er snakk om sosial dumping i dag, og at lønningene til sjåførene er i strid med norske tariffavtaler, fortsetter SV-politikeren.

– De lave lønningene fører også til at utenlandske selskaper kan bedrive prisdumping, noe som rammer norske transportselskaper, og som også øker presset på norske lønns- og arbeidsforhold. Jernbanen lider også under dette, ved at mer gods transporteres på lastebil i stedet for med jernbane, selv om det er et stortingsvedtak på at mer gods skal over fra lastebil til jernbane.

Så sent som 7. desember skrev Dagsavisen om en reduksjon i antallet godstog på grunn av dårlig lønnsomhet.