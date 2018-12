– Kan ha enorm innvirkning på plastproblemet

Tidligere fotballspeider og oljegründer Wilhelm Myrer vil løse et verdensproblem. Etter at den britiske avisen The Independent omtalte selskapet renner forespørslene inn fra hele verden.

Gründer: Wilhelm Myrer. Selskap: Empower Forretningsidé: Lage et digitalt og globalt pantesystem for plast. Ambisjon: Ha ti millioner brukere på appen og bidra til å rydde 100.000 tonn med plast i 2021. Finansiering: 150.000 fra de ansatte. 250.000 fra The Factory. Vant nylig 50.000 euro fra Xyneto. Eiere: Wilhelm Myrer, de ansatte og The Factory.

Hvert år havner rundt åtte millioner tonn plast i havet. Det er litt over 22.000 tonn hver dag. 925 tonn hver time av døgnet. 15 tonn hvert minutt.

Hvem skal rydde opp etter menneskehetens hjemme-alene-fest?

Wilhelm Myrer vil bidra, selv om alle forsøk vil være dråper i havet. Drømmen er å bli mellomleddet i opprydningsarbeidet verden rundt:

Én tast for all plast.

På under ett år har selskapet Empower utviklet en plattform som gjør det mulig å etablere et digitalt og globalt pantesystem for plast. Det er bygget på blockchain og er allerede testet ut i flere land.

Det er gjennomført en rekke plastinnsamlinger verden rundt med Empower som arrangør, der fem tonn plast er samlet inn.

– Det er et sug der ute etter ordninger som kan bidra til at plast blir samlet inn. Vi matcher de som er villige til å betale for rydding av plast, med de som rydder, forteller Myrer til Finansavisen.

Lar deg kjøpe god samvittighet



Empower skal også gjøre det mulig for privatpersoner og bedrifter å bli plastpositive. Du kan kjøpe deg god samvittighet, på samme måte som du kan kjøpe klimakvoter og bli CO2-nøytral.

Men det er langt igjen til verdensproblemet er løst.

– Vi er åpne om at vi må gjennom en supervekst om vi skal ha noe som helst å bidra med til den totale plastforsøplingen i verden.

Les også: Norsk næringsliv tar grep for å kutte ut plast

Seks kompetente og oppegående mennesker jobber nå gratis for Empower. De står opp tidlig hver dag, rusler til jobben i Nedre Vollgate, i lokalene til The Factory. Og har foreløpig ikke fått en krone for strevet. De tror at de kan skape noe som virkelig vil gjøre en forskjell. Tror på forretningsideen, på løsningen, på mulighetene og på Wilhelm Myrer.

Kjøpte fotballag i Liberia



Et søk på gründeren i Finansavisens arkiver gir en liten bukett av artikler om vellykkede og mislykkede prosjekter. Oljeselskapet Tiway Oil som han startet sammen med en del andre gründere gikk først rett til himmels. Etter å ha skaffet seg lisenser i Tyrkia og Ukrania kom private equity-selskapet Limerock inn på eiersiden, med en investering i 100-millioners klassen. Tiway ble priset til rundt en milliard kroner. Myrer kom ut av prosjektet med litt penger på bok, men ikke nok til å pensjonere seg.

Etter å ha gått ut av Tiway handlet det om gullgraving i Liberia, gjennom Pedra Mining. Da han først var i Liberia benyttet Myrer muligheten til å se litt fotball. Han gikk på en U21-kamp. På tilskuerplass i Liberias Premier League kom han tilfeldig til å spørre hvor mye det kostet å kjøpe et lag i denne serien. Svaret han fikk var at det var forferdelig dyrt. Prisen var hele 3.000 dollar.

– Det hadde vi råd til, ler Myrer som like godt kjøpte et lag sammen med sin forretningspartner i gruvebransjen.

– Tanken var å etablere et fotball-akademi, noe vi også til dels gjorde.

Myrer var bidragsyter til å få Sam Johnson til prøvespill i Lillestrøm i 2011, en spiller som senere ble toppscorer i Allsvenskan for Djurgården og i år er blitt utropt til matchvinner for Vålerenga flere ganger.

Tilbake fra Liberia gikk Myrer i gang med en ny oljedrøm. Sammen med Geir Olav Fuglem, Peter Keller og Britt Sauar sparket han i gang Onshore Petroleum sommeren 2014. Gründerne kapret et team av tidligere DNO-folk og fikk kontroll på flere blokker i Tyrkia. Men det gikk ikke som planlagt. Tørre brønner og fallende oljepris gjorde at Onshore Petroleum endte med mageplask.

– Pensjonen forsvant i det siste oljeprisfallet.

Les også: Mikroplast bekymrer forskere

Ideen kom i et middagsselskap



Er du gründer av natur mister du ikke pusten av et mageplask. I fjor på denne tiden jobbet Myrer med Zafeplace, et selskap som ville utvikle en desentralisert kontoløsning for forbrukere på blockchain. Løsningen var smart, men fantes det et marked? Potensielle investorer spurte hvorfor noen skulle ønske å flytte pengene sine fra bankkontoen og over til blockchain. Kanskje vil det bli et marked på sikt. Men i 2019?

– Vi begynte å se etter andre områder å bruke teknologien på.

Det fant han i et middagsselskap i januar i år. Her møtte han Simen Knudsen, en marinbiolog som blant annet står bak Nordic Ocean Watch. Han spurte Myrer hvordan man kan bruke blockchain til å rydde plast. Myrer mente ikke bare han hadde svaret, men at han allerede hadde teknologien. Deretter gikk det slag i slag. Innovasjon Norge satte opp eget arrangement etter inspirasjon fra Empower og selskapet ble stiftet på Valentines Day 14. februar.

– Kan ha en enorm virkning på platproblemet



Samtidig dukket de skremmende bildene opp overalt i sosiale medier. En strandet hval med magen full av plastposer. En død sjøfugl med korker og garnrester i magen. I dag er folk villige til å åpne lommeboken for å bidra til opprydning. Og noen er villige til å jobbe gratis et par måneder til.

Empowers teknologisjef Gjermund Bjaanes hadde toppjobb hos Flatirons Solutions.

– Da muligheten kom for å jobbe med en potensiell løsning på et så stort og viktig samfunnsproblem, var det en enkel avgjørelse å gå fra den gode og trygge jobben. Nå gjør vi noe som kan ha enorm innvirkning på plastproblemet, sier Bjaanes.

Empower har allerede nådd ut globalt. Det kom en forespørsel fra India om å gjøre et prosjekt der. Noen uker senere var den første piloten igang i India. Etter en artikkel i The Independent har forespørslene strømmet inn fra hele verden, til sammen fra 40 land. Nå er det mer pågang enn det teamet på seks greier å håndtere.

– Vi kunne gjerne vært 20 ansatte, sier Myrer.

Les også: Landbruket best i klassen på plastgjenvinning

Som Airbnb for plastopprydding



For å forstå Empowers forretningsmodell er det enklest å sammenligne med Airbnb. Empower rydder ikke plasten selv, men er mellomledet som bidrar til at det skjer. På den ene siden er de avhengig av noen som ønsker å finansiere plastopprydning. Dette kan være en miljøorganisasjon, bedrifter, privatpersoner eller myndigheter. På den andre siden står de som er villige til å håndtere innsamlingen og ryddingen, mot betaling. Transaksjonen og organiseringen går over Empowers plattform.

Empower tar 15 prosent av omsetningen. 5 prosent av inntekten går til den som organiserer ryddingen, gjerne en organisasjon. 80 prosent går til de som rydder.

Det er også to andre forretningsmuligheter for Empower.

De har forespørsler fra selskaper som ønsker å etablere en panteordning for sine plastprodukter.

I tillegg er det forespørsler fra personer og bedrifter som ønsker å bli plastpositive. Et ord som Myrer håper blir Årets ord i 2019.

Artikkelen ble først publisert i Finansavisen, 15.12