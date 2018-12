Torskekvotene blir lavere neste år

Alle fiskeflåtene får fiske mindre torsk neste år. Regjeringen innfører også flere innstramminger på grunn av omfattende overfiske.

– Den totale torskekvoten går ned i 2019. Det betyr at alle flåtegruppene får fiske mindre. I tillegg strammer vi inn for å sikre at kvotene ikke overfiskes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt kvotene for torsk, hyse og sei nord for 62. breddegrad for 2019. Kvotene er midlertidige mens man venter på komplette tall for årets fiske.

Departementet påpeker at det har vært omfattende overfiske av torsk i det som kalles åpen gruppe i kystflåten. De fleste i denne gruppen har fiske som binæring. Departementet strammer nå inn reglene for å delta i fisket i denne gruppen.

– Jeg har stor forståelse for at dette kan sette mange i en vanskelig situasjon, men vi er nødt til å ta grep for å sikre at også denne gruppen tilpasser seg sine andeler av totalkvoten, sier Nesvik.

Ordningen med distriktskvoter blir avviklet neste år, fordi den har vært lite utnyttet, opplyser departementet. Ordningens skulle sikre foredlingsindustrien i Gamvik og Lebesby tilgang til fisk utenom sesongen.

Fiskeriministeren har bedt om at det utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan med forslag til tiltak for å forvalte kysttorsken bedre.