John Fredriksen feirer jul med ny kjæreste

Norges rikeste har fått ny kjæreste, iranskfødte Maryam Mohaghegh (47).

Maryam Mohaghegh var med på julelunsjen på Theatercafeen i forrige uke og skal feire jul sammen med Fredriksen-familien i London.

– Vi traff hverandre i oktober i fjor, sier hun til Finansavisen fredag.

Etterhvert har de tilbragt stadig mer tid sammen, mest i helgene. Siste uke har hun vært i Norge og deltok i flere arrangementer i Fredriksen-gruppens regi, blant blant annet i den private julelunsjen på Theatercafeen forrige fredag. Dit ankom hun sammen med den ene av Fredriksens tvillingdøtre, Cecilie.

Men Norge kunne hun ikke tenke seg å bosette seg i, selv om hun har mye positivt å si om både naturen og været.

– Vi har det fint sammen, sier Fredriksen om forholdet til Maryam Mohaghegh.

Første jul utenfor Norge på 50 år



Det er første gang på over 50 år Fredriksen skal tilbringe julen i London. Tradisjonelt har julaften vært feiret hos hans søster, Gerd, i Asker. Men etter at faren, Gunnar Fredriksen, døde i mai, vel 100 år gammel, har han valgt å tilbringe julen i huset i Chelsea i London.

– Det vil si, julaften skal vi være hjemme hos Kathrine. Hun bor jo i nabohuset, sier Fredriksen til Finansavisen.

– Og menyen?

– Hos Gerd var det bestandig ribbe fra Eidsvoll. I år blir det kalkun, sier Fredriksen.

Selv arbeider han fortsatt nesten like mye som før og sier at han ikke har noen planer om å trappe ned.

– Det er dette jeg kan og liker, sier han om arbeidet og oppfølgningen av selskapene som inngår i gruppen.

Maryam Mohaghegh (til venstre) på vei inn til John Fredriksens tradisjonelle julelunsj på Theatercafeen i Oslo forrige fredag sammen med den ene av Fredriksens to tvillingdøtre, Cecilie Astrup Fredriksen. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Shipping stadig større



De siste fem årene har tvillingdøtrene Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen dreid fokus fra shipping og offshore mot gruppens finansielle investeringer pluss eiendom og sjømat. Denne delen av porteføljen utgjør en stadig større del av verdiene, som Kapital på sensommeren i år anslo til 113 milliarder kroner.

– Shipping betyr et tøft liv og krever at man er påkoplet døgnet rundt. For meg har det vært og er det en livsstil, dette er det jeg kan og trives med, sier Fredriksen.

– Men Cecilie og Kathrine skal ikke overta denne rollen. De siste årene har de hatt fullt fokus på å forvalte og bygge opp gruppens investeringer utenom shipping og offshore. Det er her det meste av verdier ligger, så det er mer fornuftig å bruke tiden der enn å følge med på hver eneste slutning i shippingmarkedet.

– Vi er godt i gang med finne en organisering som betyr at de etterhvert kan ivareta eierrollen på sin måte, uten å måtte følge tank-, tørrlast- og riggmarkedene fra time til time hver dag, hele året, sier Fredriksen til Finansavisen.

Børsnedtur påvirket resultatet



Om børsfallet sier han:

– Vi lå an til å tjene et par milliarder dollar i holdingselskapene våre inntil børsfallet. Nedturen på børsene reduserte dette tallet kraftig. Samtidig skaper det antagelig nye muligheter for oss.

Finansavisen anslo for en uke siden at Fredriksen hadde tjent i underkant av 7 milliarder kroner på verdioppgang og utbytter fra selskapene i gruppen i løpet av 2018.

