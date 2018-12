Victoria Beckhams klesmerke feirer ti år: Har tapt over 330 millioner kroner

Victoria Beckhams klesmerke feirer ti år, til tross for dundrende underskudd de siste fem årene.

Victoria Beckham ble kjent som «Posh Spice» og har vært et stort moteikon i mange år. Likevel går det ikke så bra med hennes eget klesmerke.

Klesmerket til den tidligere Spice Girls-stjerna hadde et underskudd på 112,5 millioner norske kroner i fjor, skriver den britiske avisen Mirror. Det tilsvarer rundt 309.000 kroner per dag.

Til tross for underskuddet, har selve salget gått opp med 17 prosent.

Ektemannen David Beckham spyttet inn en sum på 93,7 millioner i 2016 for å hjelpe til. Likevel er selskapets samlede underskudd de fem siste årene på hele 330,8 millioner kroner.

The Mirror melder også at Beckhams merke har «investert for fremtidig vekst og bygger sitt lederteam», etter at et de fikk sprøytet inn frisk kapital på 330,8 millioner kroner i fjor fra investeringsselskapet NEO Investment Partners. Det tilsvarer det samlede underskuddet for selskapet de siste fem årene.

