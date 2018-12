Nortura og Rema 1000 rydder opp etter biffkritikk

Nortura kaller biffen sin «produsert i Norge», selv om den kommer fra Botswana, hvor den også er slaktet og skåret.

– Vi skjønner at dette kan virke forvirrende og beklager det. Vi har derfor sammen med Rema 1000 besluttet å endre merkingen til «pakket i Norge av Nortura SA for REMA 1000 AS», skriver Nortura i en epost til Nationen gjennom kommunikasjonsrådgiver Tanita Kveinå.

Gunstein Instefjord, som er fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, har sagt til avisa at det var på sin plass at Nortura ryddet opp i den merkingen.

– Selv om regelverket for opprinnelsesmerking er fulgt, er dette en uryddig og forvirrende merking. Begrepet «produsert i Norge» blir både feil og unødvendig. Dette bør Nortura rydde opp i. God opprinnelsesmerking er viktig for mange forbrukere, siden det gir dem bedre mulighet til å ta egne valg, sa han.

Det var i utgangspunktet ikke noe lovstridig over teksten, som Nortura har skrevet på Rema 1000-produktene, men det ble påpekt som veldig forvirrende for forbrukerne.

Kjøttet kommer i hele fileter til Norge og skjæres i mindre biffer og pakkes på Nortura Rudshøgda.

