Bane Nor dømt til å betale 273 millioner kroner til Skanska

Bane Nor må betale 272,8 millioner kroner i erstatning til Skanska etter at selskapet tapte et anbud på Follobanen, ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett.

Retten har kommet til at Skanska er blitt påført et tap på nesten 273 millioner kroner som følge av at italienske Condotte for tre år siden ble tildelt anbudet på Follobaneprosjektet. Skanska hevdet det var vesentlige avvik ved det italienske anbudet, og at anbudet derfor skulle vært avvist. Nå har lagmannsretten gitt Skanska medhold og tilkjent selskapet erstatning for tapet selskapet har lidd. Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, må også dekke Skanskas sakskostnader på 2,6 millioner kroner. Follobaneprosjektet er en massiv utbygging av Follobanen som har som mål å halvere togreisetiden mellom Oslo S og Ski til elleve minutter. Hele prosjektet er budsjettert til 25 milliarder kroner og skal etter planen ferdigstilles i 2021.