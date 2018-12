Elkjøps sjåfører får rettens støtte til å bli i jobben inntil videre

Elkjøp-ansatte får bli inntil det er avgjort om oppsigelsen av sjåfører og lagerarbeidere på Lørenskog er lovlig eller ikke. Det har lagmannsretten bestemt.

– Vi er utrolig glad for at lagmannsretten behandlet spørsmålet, og vi har fått en avgjørelse vi er superfornøyd med. Retten går langt i å ta stilling til om oppsigelsene er gyldige. Vi er fornøyd, sier leder Pål Aronsen i Oslo Transportarbeiderforening til FriFagbevegelse.

Elkjøp tar foreløpig avgjørelsen til etterretning.

– Vi skal sette oss nærmere inn i den og gjøre en grundig vurdering over helgen, men uansett vil vi innrette oss i henhold til det retten bestemmer, sier personalsjef Stein Riibe i Elkjøp til avisen.

Saken har utgangspunkt i en streik sist sommer der 40 ansatte fikk gjennomslag for at selskapet inngikk tariffavtale. Elkjøp mente det ble for dyrt å betale tarifflønn, de bestemte seg for å slutte med utkjøring av varer og leide inn et annet selskap til dette.

De ansatte ble sagt opp, men en gruppe av dem protesterte. De mente oppsigelsene var ugyldig og krevde å få stå i stillingene.

Elkjøp fikk opprinnelig støtte for oppsigelsene i Nedre Romerike tingrett, men Eidsivating lagmannsrett bestemte fredag at det er tvilsomt om Elkjøp har forsøkt nok for å sikre de ansatte nye oppgaver. De får dermed bli i jobben inntil det er endelig avgjort om den opprinnelige oppsigelsen er ugyldig.

