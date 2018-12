Eiendomsmilliardær Tollefsen politianmeldt

Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS er anmeldt for å ha oppgitt for høye arealer på Finn.no.

Anmeldelsen er signert partileder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri og partikollega Eivor Evenrud. – Målet vårt er at Tollefsen betaler tilbake penger til beboerne, og at han får en straff, sier Mobasheri til Dagens Næringsliv. Foranledningen til anmeldelsen er DNs avsløringer hvor det kom fram at Fredensborg har benyttet seg av en egen arealdefinisjon i sine annonser på Finn.no som gjorde at leilighetene fremsto i annonsene som større enn de faktisk var. Av de 202 leilighetene i DNs oversikt var arealet økt i 189 i Finn-annonser. Les også: Utleiekonge håver inn 200 millioner i måneden Brudd på Markedsføringsloven Anmeldelsen mot dem gjelder to paragrafer i markedsføringsloven om urimelig handelspraksis og villedende handlinger. «Det må antas at markedsføringen av uriktig areal er gjort forsettlig og i vinnings hensikt for å øke fremtidig leietakers vilje til å godta den husleien Tollefsen/Fredensborg krevde», står det i anmeldelsen. Les også: Ivar Tollefsens kjøp av leiegårder granskes Mener det ikke har vært regelbrudd Angående politianmeldelsen, skriver konsernjurist Anders Tveter i Fredensborg AS følgende til DN: – Vi har allerede mottatt en henvendelse fra Forbrukertilsynet med spørsmål knyttet til arealer benyttet i vår markedsføring av leiligheter for utleie, og vil besvare dette i detalj. Vi legger til grunn at det er Forbrukertilsynet som har kompetanse til å evaluere om det har vært brudd på regler, noe vi mener at det ikke har vært.