Norge enig med EU om fiske

Fiskeriavtalen for 2019 mellom Norge og EU er i boks. Avtalen gjelder også for Storbritannia.

– Dersom det skulle bli en såkalt hard brexit, det vil si at Storbritannia forlater EU uten en overgangsavtale, så vil jeg ta initiativ til at alle parter møtes raskt for å sikre norske fiskeriinteresser, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Avtalene for 2019 gjelder imidlertid for både Storbritannia og EU. Selve forhandlingene skjedde i Bergen i forrige uke og denne uka.

Siden det går tilbake med flere fiskebestander, er årets kvoter blitt redusert. Totalkvoten for torsk fra Nordsjøen er redusert med 33 prosent. Norge får 5.004 tonn. Kvoten for sild er også redusert, mens kvoten for sei er blitt økt.

Det er også blitt enighet om reker for første halvår. Norge får fiske 4.608 tonn. Partene ser på det andre halvåret i løpet av våren etter at Havforskningsinstituttet har gjennomført forsøkstokt.

Fiskere i EU har ikke lenger lov til å kaste ut fisk, og det skal innføres strengere kontroller. Det er også inngått avtale om noe kvotebytte.

EU får torsk-, sei- og hysekvote i bytte mot blant annet kolmule, lange eller brosme og blåkveite.

