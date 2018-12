Slik kan Kjos unngå pengekrise

Kan Norwegian unngå brudd på lånebetingelsene?

(Finansavisen): Investorene i Norwegian har opplevd kraftig turbulens siden trafikktallene for november ble offentliggjort onsdag i forrige uke. Selv om selskapet opplever passasjervekst, var flyene mindre fulle enn tidligere, skriver Finansavisen.

Årsaken til det røde flagget er Norwegians klausul mot obligasjonseierne, som sier at egenkapitalen ikke skal falle under 1,5 milliarder kroner. Ved utgangen av 3. kvartal hadde Norwegian en egenkapital på rundt 5,3 milliarder kroner.

Ifølge estimatene fra ti analytikere på Bloombergs oversikt, forventes det imidlertid at Norwegian vil tape rundt 1,1 milliard kroner på driften i 4. kvartal. Legger man ifølge avisen til et urealisert tap på drivstoff på 1,4 milliarder, samt et urealisert tap i eierskapet av Bank Norwegian, som så langt er på rundt 1,2 milliarder, vil egenkapitalen falle til 1,6 milliarder.

Ved å være så nære brudd allerede før første kvartal, som historisk er det dårligste kvartalet, spekuleres det ifølge Finansavisen i hva Norwegian nå foretar seg.

Fyllingsgrad

Den delen av drivstoff Norwegian ikke har sikret nyter godt av fallet i oljeprisen, og et ytterligere fall vil bedre resultatet. Selskapet kan ifølge Finansavisen naturligvis fylle flyene bedre enn i november, senke kostnadene og samlet sett levere et bedre resultat enn konsensus blant analytikere.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian forteller ifølge avisen at det er flere årsaker til at fyllingsgraden gikk ned i november.

- Flere av sommerrutene våre har blitt forlenget ut november (tidligere har disse vært avsluttet i løpet av oktober), kapasitetsveksten var på 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og konkurransen er tøff i både etablerte og nye markeder, sier Sandaker-Nielsen.

Salg av fly

Norwegian har hittil i år solgt 12 fly. Salget av de siste fem Airbus A320neo-flyene blir regnskapsført inneværende kvartal, og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian uttalte tidigere at selskapet innkasserer en gevinst på mellom tre og fem millioner dollar per fly. Gitt en gevinst på 3 millioner dollar og en valutakurs på 8,50 kroner per dollar, vil gevinsten da bli på 127,5 millioner kroner.

Selskapet har nå fått ytterligere en A320neo levert, og det spekuleres ifølge Finansavisen i om denne skal forsøkes selges. Et salg av dette vil eventuelt innkassere nye 25,5 millioner kroner.

Et delsalg av flåten, i form av et joint venture-etablering, har også blitt vurdert som mulighet.

Norwegian ønsker ifølge Finansavisen ikke å kommentere mulige salg av fly.

