Ikea-ansatte får ekstra pensjonspenger i julegave

Også i år får ansatte som har jobbet i fem år eller mer i IKEA en ekstra sum penger på slutten av året.

Nylig varslet møbelgiganten at 7500 av selskapets ansatte globalt må forlate jobbene sine.

I Norge vil Ikea opprette cirka 100 nye stillinger, samtidig som rundt 20 av 3150 stillinger kan bli fjernet. I tillegg kan noen av dagens stillinger bli endret eller flyttet.

Likevel får Ikea-ansatte som har vært i bedriften i fem år eller mer, ekstra penger ved årets slutt. I stedet for en tradisjonell julebonus, blir pengene betalt ut som et tillegg til pensjonen, opplyser Ikea i en pressemelding.

I år gir Ikea medarbeiderne sine over en milliard kroner i tilleggspensjon, gjennom lojalitesprogrammet Tack!. I Norge betyr det at over 3000 medarbeidere får til sammen 24,6 millioner kroner i ekstra pensjon.

Utbetalingen er uavhengig av lønn eller stilling. I år gir Ikea hver fulltidsmedarbeider 12.743 kroner i tilleggspensjon, og deltidsmedarbeidere belønnes ut ifra tiden de har jobbet det siste året.

Ordningen har vært på plass siden 2013.

– I løpet av de neste tre årene skal vi skape et nytt Ikea. Det greier vi ikke uten våre medarbeidere, derfor er vi stolte av å kunne dele ut Tack! i år også, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i Ikea Norge i pressemeldingen.

