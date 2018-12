Drakk vin til 50.000 kroner i Røkke-video: – Visste ikke at den kostet så mye

Nå er både rap-duoen og Røkke selv overrasket over strømmetallene og kaller låta en førjulshit.

«Begynte fra bunnen», som AkerBioMarine skjenket sjefen Røkke i anledning hans 60-årsdag, har gått bra på Spotify og Youtube.

Låta hvor artistene Didrik Solli-Tangen, Oral Bee og hans kompanjong Pimp Lotion rapper om Kjell Inge Røkkes vei til «toppen», har blitt sett 53.000 ganger på Yotube og er strømmet 102.000 ganger på Spotify. Dette har overgått forventningene til både Kjell Inge Røkke og rapperen Anders Kranmo Smedstad, også kjent som Oral Bee.

Overrasket over strømmetall: Kjell Inge Røkke er overrasket over den gode mottakelsen bursdagslåta hans har fått. Hittil er den utradisjonelle gaven fra AkerBioMarine strømmet over 102.000 ganger på Spotify. - Tenkte aldri tanken om at en bio-rap om meg skulle bli en førjulshit, sier Røkke til Kampanje. Foto: Scanpix.

Aker-sjefen innrømmer at han for en gangs skyld ble overrasket, og kaller låta for en «førjulshit».

– Jeg lar meg sjelden overraske, men innrømmer at jeg aldri har tenkt tanken om at en bio-rap om meg skulle bli en førjulshit, sier Røkke til Kampanje.

Oral Bee er også enig i at låten har blitt en hit.

– Det er en hit for vår del. Men det skal litt mer til for å toppe Spotifys topp-50-liste over daglige streams. Vi får se hvordan den strømmes fremover, men vi hadde ikke sett for oss mer enn 10-20.000 streams, forteller han til Kampanje.

– Har det overgått forventingene?

– Definitivt.

Tar en med videodelingstjenesten YouTube har det blitt over 150.000 strømmer.

– Ikke fått forespørsel om enkeltpersoner før

Rapperen fra Nesodden forteller at det har blitt mange kommersielle oppdrag opp gjennom årene, siden han først begynte å utgi musikk i 2000.

Blant oppdragene er Røkke-låta den de har fått best respons på - og den eneste som er offisielt utgitt.

– Vi har holdt på med det i sikkert 10 til 15 år med alt fra reklamelåter til firmalåter og kick-off låter, forteller Oral Bee.

– Har det kommet andre henvendelser fra næringslivet om å lage biografiske rap-låter?

– Vi har fått noen forespørsler, men ikke noe spesifikt om enkeltpersoner. Det er som regel snakk om firma-låter, som vi ikke har gitt ut offisielt.

– Er det bra business?

– Jeg kommer med en ny singel på fredag som heter «Penger renner inn», så det sier vel sitt, svarer rapperen.

Tørste artister tømte en Petrus

Verken AkerBioMarine eller Anders Kranmo Smedstad ønsket å kommentere hva bursdagsgaven kostet, da låta først ble sluppet i midten av november.

Oral Bee og Pimp Lotion gjør det godt kommersielt med oppdrag fra næringslivet. Her fra Sentrum Scene. Foto:Expect.

Men det ble ikke en billig affære for bursdagsgutten selv, som for øvrig er Norges rikeste person med en formue på 20,6 milliarder kroner.

I videoen kan man nemlig se Didrik Solli-Tangen med en dyr rødvin av typen Château Petrus i hånda. Den var tom etter at filmen var ferdigskutt. Det de tørste artistene ikke visste var at Røkkes vin var en 1982-årgang, og skal være verdt rundt 50.000 kroner.

– Vi visste ikke at den kostet så mye da. Vi hørte at det var en dyr rødvin, men jeg trodde ikke den kostet mer enn 3000 kroner. Jeg liker egentlig ikke rødvin, men er det en bra en så må man jo smake. Det ble mye venting på settet, så det ble til at vi drakk den opp, forteller Oral Bee.

– Hva sa Røkke til det?

– Vi har foreløpig ikke fått erstatningskrav fra han, men jeg tipper det var en liten nedtur for hans del. Av det jeg har blitt fortalt så selges de flaskene kun på auksjon, så prisen blir nok bare høyere med årene. Vi kan jo ikke noe om rødvin, men vi synes ikke den var spesielt god. Pimp Lotion tror den ville funket bedre om man blandet den med gløgg.

Til sammenligning er en 2005-årgang av vinen Jean-Pierre Moueix Château Petrus listet til 18.200 kroner på nettsiden til Vinmonopolet.

