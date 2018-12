SAS-ansatte får 100 millioner: – På plass med en slik utbetaling

De ansatte i SAS får en solid julebonus etter at flyselskapet presenterte det beste resultatet siden 90-tallet.

Etter flere tunge år økonomisk, har flyselskapet SAS for alvor begynt å tjene penger.

Mandag kunne SAS presentere et resultat før skatt på 2,041 milliarder svenske kroner før skatt i siste regnskapsår.

Man må helt tilbake til 90-tallet for å finne et lignende resultat. Omsetningen har økt fra 42,7 milliarder kroner til 44,7 milliarder kroner det siste året.

100 millioner



Nå melder Nettavisen at selskapets rundt 10.000 ansatte skal få 100 millioner kroner i bonus.

Thorbjørn Wist, Finansdirektør i SAS, forteller at de ansatte i flyselskapet kan forvente seg en solid bonus.

– Det har vært flere år med fantastisk innsats fra våre ansatte for å omstille SAS. Det har ført til at man nå leverer tidenes beste resultat. Dette er en belønning for den utrolige innsatsen de har lagt ned, sier SAS-finansdirektør Torbjørn Wist til avisen.

Wist vil ikke uttale seg om hvordan pengene vil bli fordelt, før etter at de ansatte er informert.

– Det er en engangsbelønning. Når vi har nådd den milepælen vi har nå, følte vi det var på plass med en slik utbetaling, samtidig som vi fortsatt har fokus på leveransen ut i 2019, sier Wist til Nettavisen.

Sparte inn 723 millioner

Administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson, sier til NTB at han er fornøyd med resultatet.

– SAS har levert i overkant av vår prognose. Vi gleder oss over det. Det som har bidratt til det er at våre tilbud settes pris på av våre kunder. Det var 30 millioner som reiste med oss i løpet av året. Det er også rekord. Samtidig har vi fortsatt arbeidet med å effektivisere virksomheten, sier han.

SAS-sjef Rickard Gustafson er fornøyd etter at selskapet kunne presentere et resultat på over to milliarder kroner før skatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Effektiviseringsarbeidet har ført til at SAS sparte inn 723 millioner svenske kroner i regnskapsåret 2017–2018.

Gustafson innrømmer at det er et stort og omfattende arbeid som gjenstår for å komme i land med innsparingene, noe som vil påvirke alle deler av virksomheten.

– Det handler til dels om sesongtilpasning. Vi kan ha flere midlertidige ansatte i sesong. Det er en viktig komponent. Vi ser over vår flåte, og vi ser muligheter til ytterligere å effektivisere interne prosedyrer. Det er en rad ulike kriterier som påvirker store deler av virksomhetene, sier han.

