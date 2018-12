Skavlan avsluttet sesongen med under 200.000 seere

Har aldri hatt færre seere.

Fredag hadde Fredrik Skavlan sesongens siste «Skavlan»-program på TV 2, og etter to uker med etterlengtet seervekst, ble det ny bunnotering for talkshow-kongen. 183.000 fikk med seg fredagens program. Det er 91.000 færre seere enn uken før.

Skavlan startet sin TV 2-karriere med 440.000 seere tidligere i høst, men siden da har pilene stort sett pekt nedover.

– Skal evaluere sesongen

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 forteller til Kampanje at Fredrik Skavlans talkshow nå skal opp til vurdering.

– Vi er ikke fornøyde med tallene. Vi kommer nå til å evaluere hele sesongen og vil da vurdere om vi skal endre noe og eventuelt hva vi skal gjøre.

– Kan det være et alternativ å ta talkshowet av lufta?

– Nei, en evaluering er ikke et signal om noe som helst. Vi går gjennom sesongen de neste dagene og så får vi komme tilbake til hva vi skal gjøre videre. Men vi har tidligere uttalt at TV 2 har et langsiktig samarbeid med Skavlan, påpeker Rønningen.

– Hadde TV 2 for store forventninger til Skavlan?

– Jeg tror det er først og fremst mediene som har hatt for store forventninger til Skavlan, der har det vært høyere forventninger enn det vi har hatt. Det tok Skavlan 20 år å bygge seg opp i NRK. I TV 2 har han hatt 12 sendinger.

– Rammes Skavlan av seerslitasje?

– Alle som jobber i tv må fornye seg hele tiden. Det er litt av Fredrik Skavlans prosjekt, og en av grunnene til at han gikk til TV 2. I redaksjonen er de sultne på å fornye seg, sier Rønningen.

Populær «Farmen»



«Farmen», som er en av TV 2s største satsinger i høst, går nå inn i finaleuken. I går kveld hadde realityserien 665.000 seere. «Idol» ble sett av 363.000 seere fredag kveld. Senere på kvelden trakk «Senkveld med Helene og Stian » 414.000 seere.

NRKs store talkshow fredag kveld, «Lindmo», hadde 698.000 seere. Det er en nedgang på 58.000 seere fra uken før.

