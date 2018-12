Cappelens Forslag på randen av konkurs

Cappelens Forslag har julegavene du ikke finner andre steder. Likevel går det snart på dunken.

Nylig varslet eierne av Cappelens Forslag, Pil Cappelen Smith og Andreas Cappelen, bokhandelens død på Facebook. I tillegg laget de et nedtellingsbarometer, et såkalte Konk-o-meter, med følgende tekst:

«Cappelens Forslag legger ned – Espresso House overtar lokalene i Bernt Ankers gate 4. Nei, det er ikke sant. Men det er ikke langt unna å være det.» og «Dette er vår egen dommedagsklokke, som med en ukentlig oppdatering viser hvor langt unna vi er å lukke dørene for godt. Likes på Facebook hjelper ikke; syns du byrommet og kulturen trenger Forslaget bør du ta en kaffe eller kjøpe en bok eller et gavekort her, istedenfor på Starbucks eller din nærmeste kjedebokhandel. Om ikke annet får du på den måten litt research til aviskronikken din om hvor trist det er at alle de uavhengige kulturleverandørene dør ut.»

Pila på Konk-o-meteret viser at de kan betale husleia denne måneden. Men hva med neste? Foto: Sissel Hoffengh

– Hvor nært konkursen er dere?

– Vi holder på å gå konk nå, det er en naturtilstand for oss nå. For en bitte liten butikk uten noe annonsebudsjett, i en gate som ikke har enormt mye drop-in- trafikk, er det ikke lett. Så her må noe gjøres, og da syntes vi det er mye gøyere å proklamere livsvilje enn dødsangst. Så vi tenkte et konkometer var en fin måte å få sagt at dette ikke går rundt lenger, sier Pil Cappelen Smith, som plusser på budsjettet med å jobbe som vigsler og gravferdstaler, tegner og animatør i tillegg til å drive butikken.

Gjenbruk

Cappelens Forslag kjøper og selger nye og brukte titler innen kvalitetslitteratur, og har spesialisert seg på moderne førsteutgaver, antikvariske titler, kultlitteratur, og andre sjeldne bøker av den typen du ikke finner i hos de store kjedene. I tillegg gir de ut Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon i flere bind.

Interiøret og atmosfæren i det knøttlille lokalet er slik du må til Notting Hill for å finne maken til: klassiske og mer obskure titler fyller hyllene som går fra gulv til tak. På veggene henger kunstplakater, og hele tre små sittegrupper er det plass til blant stablene av bøker og nips, og i vinduet troner det omtalte Konk-o-meteret.

Interiøret i Cappelens Forslag er ikke som i andre bokhandler. Foto: Sissel Hoffengh

– Pilen har gått litt opp etter at dere la ut meldingen på Facebook?

– Vi har en enormt handlekraftig kundegruppe og opplever stor velvilje fra folk. Og vi tenkte at nå skal vi si ifra hvordan det virkelig ligger an, noe som er motstrøms. For dersom det går dårlig skal man liksom ikke si noe om det og i hvert fall ikke på sosiale medier. Men akkurat denne historien kan fort bli en solskinnshistorie, for responsen har vært enorm. Vi merker allerede nå en opptur.

Dystopisk framtid

– Dere kaller det som skjer med fysiske butikker og gjerne de små aktørene for en «retail apocalypse» som der merker for andre år på rad, og går neste år i møte uten noe særlig vinterspekk å tære på – hva skal til for å redde butikken?

Cappelens Forslag har spesialisert seg på kvalitetslitteratur fra dette og forrige århundre. Foto: Sissel Hoffengh

– Mer enn et godt julesalg i hvert fall. For å få til det må folk bestemme seg for å ta et valg, og handle her en gang iblant framfor å ta det som er lettest tilgjengelig bestandig, sier Pil Cappelen Smith. Og legger spøkefullt til:

– Folk kan jo prøve å se framtida for seg, at de kun får kjøpt bestselgerne til Jo Nesbø og at de blir levert på døra med drone. Det er ikke spesielt oppløftende, sier Cappelen Smith.

Navnet høres ut som om det kunne stamme fra en roman av Johan Valgren, og når det gjelder bøker er det også nærliggende å tro at de har noe til felles med et visst forlag.

– Nei, Andreas og jeg ikke i familie med forlaget eller en viss narkobaron, så det er helt tilfeldig. Vi er faktisk heller ikke i slekt med hverandre, smiler Pil Cappelen Smith.

