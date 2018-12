Venter kraftige jobbkutt etter at Coop kaster ut varefremmere

Som den siste av dagligvarekjedene kutter Coop ut eksterne varefremmere i butikkene sine.

Varefremming går ut på plassering av varer i butikkhyllene, produktdemonstrasjoner og hylleombygging.

Totalt 90 leverandører leverer varefremmingstjenester til Coop i dag. Det blir det slutt på fra 1. juni neste år, når dagligvarekjeden kutter ut de eksterne varefremmerne, melder Nettavisen.

En konsekvens av dette vil være nedbemanning hos leverandørene. Ølprodusenten Mack opplyser at de vil nedbemanne.

– Dette vil få konsekvenser for antall årsverk ute i feltet, men det er for tidlig å si hvor stor effekten er. Men det er klart at det er en veldig stor del av salgsjobben som faller bort nå, sier Mack-sjef Harald Bredrup til Nettavisen.

Også Ringnes bekrefter at Coops beslutning vil påvirke dem.

Trolig vil langt flere følge etter, skriver avisa.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Vi har ventet i det lengste for å se om det kan finnes alternative muligheter. Vi vet at dette vil få konsekvenser for mange ansatte hos våre leverandører. De har gjort en god jobb for Coop i mange år, og må nå trolig se etter en ny jobb, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

Han forklarer at ny teknologi har gjort deler av jobben til varefremmerne overflødig og avviser at Coop gjør dette for å gi egne merkevarer en mer prominent plassering. Kuttet av varefremmere gjelder heller ikke for såkalt «nonfood», altså varer som ikke kan spises eller drikkes.

Rema 1000 kutter ut eksterne varefremmere fra nyttår, noe som betyr at flere hundre mister jobben, skriver avisa.