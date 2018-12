Kan komme til å selge Flytoget

Flytoget har supermarginer og snuser på milliarden i omsetning. Nå utreder regjeringen fremtidens eierskap i det statseide togselskapet.

(Finansavisen): – Jeg unner faktisk alle å oppleve et lite avvik der togene stopper opp. Det er da man ser den største forskjellen mellom oss og vår viktigste konkurrent, NSB, sier Philipp Engedal (46), adm. direktør i Flytoget, til Finansavisen.

På nyåret 2015 raste debatten om salg av statlige selskaper, som ble betegnet som landets arvesølv. Etter at reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen kastet seg på, ble betegnelsen brukt både om Flytoget, Telenor, skog- og fiskeressurser.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har varslet en ny gjennomgang av det statlige eierskapet. Dermed er det all grunn til å regne med at spørsmålet om privatisering kommer opp igjen. I den gjeldende eierskapsmeldingen er Flytoget et såkalt kategori 1-selskap. Det innebærer ifølge Finansavisen at statens eier­skap kun er forretningsmessig.

– Hvor godt egnet er selskapet til privatisering?

– Det er godt egnet, vil jeg si. Vi mottar ikke subsidier og opererer ut fra kommersielle hensyn som om vi var et privateid selskap, sier Engedal til Finansavisen.

Eierskapsmeldingen kommer høsten 2019.

– Vi jobber med å gjennomgå hvorfor staten bør eie, hvilke selskaper staten bør eie og å videreutvikle hvordan staten utøver sitt eierskap. Departementet har fått innspill fra både selskaper i staten portefølje og en rekke andre eksterne aktører. Eierskapsmeldingen skal etter planen legges frem for Stortinget høsten 2019, sier stats­sekretær Magnus Thue (H) til Finansavisen.

I forrige runde i 2014 foreslo regjeringen å selge statens andeler i Flytoget, men forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

